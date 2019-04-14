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14 Квітень 2019, Київ 21:16
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Порошенко про дебати, НАТО, Зеленського і Путіна (відео)

Порошенко про дебати, НАТО, Зеленського і Путіна (відео)
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Дебати на НСК «Олімпійський», куди кандидати Петро Порошенко та Володимир Зеленський запрошували одне одного, 14 квітня не відбулися: опоненти не домовилися щодо дати. Тож Порошенко, який прибув на місце по обіді, зустрівся з виборцями та відповів на запитання медіа. Зокрема, про євроатлантичний курс України та перебіг реформ, про зміни своєї кадрової політики, про ставлення до свого конкурента на виборах а також про президента Росії Володимира Путіна та його кума Віктора Медведчука.

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