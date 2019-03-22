Порошенко «закрутив роман» з містом свого дитинства – репортаж з Болграда

Останнім часом Петро Порошенко – частий гість у рідному Болграді. Місцеві мешканці увагу президента до міста пов’язують з черговими виборами. Ремонт доріг, парків, дитячих майданчиків, а ще новий Палац одружень – подарунок від благодійного фонду Порошенка. Ще ніколи містечко на півдні Одещини не мало стільки уваги від голови держави. Та й взагалі Болград роками був відрізаний бездоріжжям від решти України. На минулих президентських виборах за Порошенка тут проголосувало менше третини населення. Чи зміняться вподобання мешканців Болграда після того, як президент закрутив своєрідний «роман» з містом свого дитинства?