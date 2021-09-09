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Зустріч Путіна і Лукашенка: чим завершиться інтеграція Росії та Білорусі?

Зустріч Путіна і Лукашенка: чим завершиться інтеграція Росії та Білорусі?
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Зустріч Путіна і Лукашенка: чим завершиться інтеграція Росії та Білорусі?

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9 вересня у Москві президент Росії Володимир Путін приймає Олександра Лукашенка. Очікується, що Путін і Лукашенко погодили усі так звані «дорожні карти» до угоди про «союзну державу». Про цю зустріч та історію відносин двох держав – політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Відеоблог «Точка зору».

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