Зустріч Путіна і Лукашенка: чим завершиться інтеграція Росії та Білорусі?
9 вересня у Москві президент Росії Володимир Путін приймає Олександра Лукашенка. Очікується, що Путін і Лукашенко погодили усі так звані «дорожні карти» до угоди про «союзну державу». Про цю зустріч та історію відносин двох держав – політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Відеоблог «Точка зору».
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