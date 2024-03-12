Майже 32 тисячі українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Це – люди, які пропали за останні 10 років, відколи Росія напала на Україну. Пошуком зниклих займаються українські правоохоронці з допомогою міжнародних організацій. Одна з таких – Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, яка збирає та опрацьовує зразки ДНК родичів зниклих, які через війну опинилися за кордоном. Згодом усі дані міжнародна комісія передає українським правоохоронцям. Проєкт «Ти як?» поспілкувався з родичами зниклих українців, які здали зразки ДНК за кордоном і понад усе мріють побачити рідних живими та здоровими вдома.