Так сприйняття ситуації навколо України американським істеблішментом коментують колишні посли США в Україні.

За словами посла США в Україні 1998-2000 років Стівена Пайфера, завдяки різкій реакції Сполучених Штатів на ескалацію на українських кордонах вдалося консолідувати країни НАТО і переконати європейських лідерів якнайшвидше надіслати Україні озброєння.

В той же час посол США в Україні 2003-2006 років Джон Гербст в коментарі Радіо Свобода сказав: він розуміє позицію українського уряду та президента, які намагаються менше говорити про ризики. За його словами, це елемент захисту економіки країни від негативного впливу панічних настроїв.