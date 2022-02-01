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Сполучені Штати розглядають найгірші сценарії агресії Росії - колишні посли США в Україні (відео)

Сполучені Штати розглядають найгірші сценарії агресії Росії - колишні посли США в Україні (відео)
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Сполучені Штати розглядають найгірші сценарії агресії Росії - колишні посли США в Україні (відео)

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США в останні місяці так голосно говорять про можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб мотивувати партнерів рішуче діяти під час загрози. І пояснити Володимиру Путіну серйозність намірів західного світу у разі найгіршого розвитку подій. (Автор: Юлія Крючкова).

Так сприйняття ситуації навколо України американським істеблішментом коментують колишні посли США в Україні.

За словами посла США в Україні 1998-2000 років Стівена Пайфера, завдяки різкій реакції Сполучених Штатів на ескалацію на українських кордонах вдалося консолідувати країни НАТО і переконати європейських лідерів якнайшвидше надіслати Україні озброєння.

В той же час посол США в Україні 2003-2006 років Джон Гербст в коментарі Радіо Свобода сказав: він розуміє позицію українського уряду та президента, які намагаються менше говорити про ризики. За його словами, це елемент захисту економіки країни від негативного впливу панічних настроїв.

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