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08 лютого 2021, Київ 19:05
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Потужний циклон: Київ та Львів засипало снігом, а Одеса готується до ожеледі (відео)

Потужний циклон: Київ та Львів засипало снігом, а Одеса готується до ожеледі (відео)
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Потужний циклон: Київ та Львів засипало снігом, а Одеса готується до ожеледі (відео)

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Обмежено рух вантажівок на деяких трасах у Київській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Волинській областях. Рятувальники допомагають водіям подолати снігові замети.

Потужний циклон накрив Україну. Львів так засипало снігом, що довелося озброювати лопатами навіть чиновників мерії. У Києві на дорогах затори. Київська міська адміністрація заборонила в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Обмежено рух вантажівок на деяких трасах у Київській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Волинській областях. Рятувальники допомагають водіям подолати снігові замети. Не виключено обмеження руху і на дорогах в Одеській області. Там готуються до можливого обледеніння електромереж та ожеледиці на дорогах.

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