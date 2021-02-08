Потужний циклон накрив Україну. Львів так засипало снігом, що довелося озброювати лопатами навіть чиновників мерії. У Києві на дорогах затори. Київська міська адміністрація заборонила в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Обмежено рух вантажівок на деяких трасах у Київській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, ЧернігівськійВолинській областях. Рятувальники допомагають водіям подолати снігові замети. Не виключено обмеження руху і на дорогах в Одеській області. Там готуються до можливого обледеніння електромереж та ожеледиці на дорогах.