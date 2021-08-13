Людей евакуюють гелікоптерами, оскільки дороги і мости зруйновані. Влада Туреччини закликає громадян, які залишаються у відносній безпеці, не намагатися вибратися самостійно, а чекати кваліфікованої допомоги. Стихійне лихо призвело до відключення електрики, без світла залишилися десятки міст і сотні сіл. (Відео Reuters).



