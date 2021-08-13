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Повінь у Туреччині: Рятувальники евакуюють відрізаних стихією людей (відео)

Повінь у Туреччині: Рятувальники евакуюють відрізаних стихією людей (відео)
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Повінь у Туреччині: Рятувальники евакуюють відрізаних стихією людей (відео)

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Рятувальні служби берегової охорони Туреччини евакуюють жителів Синопа на чорноморському узбережжі країни. Внаслідок катастрофічних повеней та селей постраждали  північні області, в тому числі Кастамону і Бартин. Жертвами стихії, за попередніми даними, стали дев'ятеро осіб.

Людей евакуюють гелікоптерами, оскільки дороги і мости зруйновані. Влада Туреччини закликає громадян, які залишаються у відносній безпеці, не намагатися вибратися самостійно, а чекати кваліфікованої допомоги. Стихійне лихо призвело до відключення електрики, без світла залишилися десятки міст і сотні сіл. (Відео Reuters).

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