Людей евакуюють гелікоптерами, оскільки дороги і мости зруйновані. Влада Туреччини закликає громадян, які залишаються у відносній безпеці, не намагатися вибратися самостійно, а чекати кваліфікованої допомоги. Стихійне лихо призвело до відключення електрики, без світла залишилися десятки міст і сотні сіл. (Відео Reuters).
Повінь у Туреччині: Рятувальники евакуюють відрізаних стихією людей (відео)
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Олександр Янковський
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