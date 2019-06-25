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25 Червень 2019, Київ 22:21
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Тимчасовий повірений США Тейлор розповів про пріоритети своєї роботи в Україні – відео

Тимчасовий повірений США Тейлор розповів про пріоритети своєї роботи в Україні – відео
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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор прибув до Києва приблизно тиждень тому. Це вже другий термін його дипломатичної роботи в Україні: Тейлор був послом США з 2006 до 2009 року. На зустрічі з пресою дипломат розповів про бачення своєї роботи і основні пріоритети на посаді, наголосивши, однак, на тимчасовому характері свого перебування на ній. За його словами, це триватиме, поки США не визначаться з призначенням надзвичайного і повноважного посла на тривалий термін.

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