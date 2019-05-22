Тричі довелося реєструватися народним депутатам на позачерговому засіданні Ради. Після того, як глава парламенту Андрій Парубій заявив, що відповідно до закону, позачергове засідання Ради можна розпочати і без 226 зареєстрованих депутатів, в залі свою присутність підтвердили 240 нардепів. Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.