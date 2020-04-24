«Втекли у глуш, а там пожежа» – який вигляд мають погорілі села після пожежі (відео)
Низка сіл на Житомирщині постраждала від лісових пожеж. 73 будинки згоріли чи були частково пошкоджені. Кілька сімей довелося відселити з епіцентру горіння. Поки світова увага прикута до розповсюдження коронавірусної інфекції, на півночі України вирує вогняна стихія, забираючи з собою десятки тисяч гектарів лісу. Основний удар на себе прийняло кілька сіл Овручцького району. Найбільше постраждали села Личмани та Магдин. Вони розташовані у третій зоні відчуження й межують із відселеними селами часів Чорнобильської аварії. Дивіться у відеорепортажі Радіо Свобода.
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