Низка сіл на Житомирщині постраждала від лісових пожеж. 73 будинки згоріли чи були частково пошкоджені. Кілька сімей довелося відселити з епіцентру горіння. Поки світова увага прикута до розповсюдження коронавірусної інфекції, на півночі України вирує вогняна стихія, забираючи з собою десятки тисяч гектарів лісу. Основний удар на себе прийняло кілька сіл Овручцького району. Найбільше постраждали села Личмани та Магдин. Вони розташовані у третій зоні відчуження й межують із відселеними селами часів Чорнобильської аварії. Дивіться у відеорепортажі Радіо Свобода.