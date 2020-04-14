Чорнобильська зона: відео з місця пожежі
Пожежні машини, автобуси з вогнеборцями, волонтери з гуманітаркою. Журналісти Радіо Свобода провели півдня на в’їзді до Чорнобильської зони відчуження, яка палає з 4 квітня. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін вже заявив, що вогонь погасили, а от пожежні розповіли, що територія досі тліє. Та поки лунали ці заяви, насправді територія ще горіла – це зафіксував дрон Радіо Свобода.
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