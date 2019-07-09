У ніч на 8 липня під час обстрілу приватного сектору в Новгородському на Донеччині сталася пожежа. Російські гібридні сили вели обстріл запальними боєприпасами. Пожежу намагалися погасити українські військові та сусіди, використовуючи власні запаси питної води. Кілька місяців селище міського типу Новгородське та сусідні села потерпають від нестачі води. Місцева влада організувала підвезення води зі свердловин раз на тиждень, але цього виявилось недостатньо. Вже два місяці новгородці перебувають в режимі економії води, періодично проводячи мітинги під селищною радою.