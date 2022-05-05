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Гурт «Друга ріка» дав благодійний концерт в Чехії (відео)

Гурт «Друга ріка» дав благодійний концерт в Чехії (відео)
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Гурт «Друга ріка» дав благодійний концерт в Чехії (відео)

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Український гурт «Друга ріка» дав благодійний концерт в Чехії. Прага – лише одне з міст європейського туру, який покликаний зібрати кошти для постраждалих під час бойових дій в Україні в результаті військової агресії РФ, а також на закупівлю тактичної амуніції для українських військових. На концерті зібралося понад 800 глядачів, у натовпі майорили українські прапори. За словами лідера гурту, на потреби українців музиканти вже зібрали мільйони гривень. інтерв'ю Радіо Свобода Валерій Харчишин, будинок якого було знищено в ході бойових дій, розповів, як його сім'я переживає війну, про те, де воюють його старший син і рідний брат, і поділився результатами допомоги гурту українським військовослужбовцям.

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