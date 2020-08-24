Прага – Українська громада у Чехії святкує День Незалежності та День прапора України. Біля посольства України вже традиційно було піднято бойовий прапор однієї з частин Збройних Сил України. В урочистостях взяли участь як українці, так і чехи, які переймаються долею України. Зокрема чеський фотограф Евґен Кукла, який продемонстрував свою фотовиставку, присвячену подіям Революції Гідності та війни на Донбасі. Згодом український волонтер та психолог Ростислав Прокоп’юк влаштував благодійний концерт, на якому українських пісень заспівав, зокрема, учасник талант-шоу Х-фактор В’ячеслав Корсак. Протягом виступу було зібрано близько 4 тисяч гривень, які підуть на потреби ЗСУ.