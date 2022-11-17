«Голий Путін» піде з молотка, прапори України, антиурядові протести у Празі

У Чехії відзначали День боротьби за свободу та демократію. Цього дня 33 роки тому почалась Оксамитова революція, яка призвела до падіння комуністичного режиму в тодішній Чехословаччині. Цього року на вулиці Народній, де і почались протести у Празі у 1989 році, окрім чеських прапорів, багато і синьо-жовтих стягів: чехи висловлюють підтримку Україні, яка, зауважують, бореться за свободу прямо зараз.

У активістській групі «Капутін» вирішили продати на аукціоні свою арт-конструкцію «голі вбивці» – манекенів, які імітують Володимира Путіна та Олександра Лукашенка без одягу. На виручені кошти планують купити ударний дрон для української армії. Учасники групи «Капутін» із 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі.

Тим часом на річницю Оксамитової революції ініціатива «Чехія на першому місці» вже вчетверте цієї осені проводить антиурядову акцію. Вони вимагають припинити фінансово підтримувати українських біженців у Чехії, припинити постачання зброї Україні та зняти санкції з РФ. Прем’єр-міністр країни Петр Фіала раніше заявляв, що ці демонстрації скликали проросійські сили, які близькі до радикальних позицій і суперечать інтересам Чехії.