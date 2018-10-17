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17 Жовтень 2018, Київ 19:24
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Люди, які змінили стать, пікетують МОЗ із вимогою не вважати їх за хворих – відео

Люди, які змінили стать, пікетують МОЗ із вимогою не вважати їх за хворих – відео
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«Трансгендерність – не діагноз. Наше життя – в наших руках» – під такими гаслами декілька активістів та представників трансгендерної спільноти провели пікет під стінами Міністерства охорони здоров’я. Свою акцію вони приурочили до Міжнародного дня дій за депатологізацію трансгендерності. Серед вимог – поважати права людей, які змінили або хочуть змінити стать, а також якнайшвидше імплементувати цьогорічне рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я про вилучення трансгендерності з міжнародної класифікації хвороб.

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