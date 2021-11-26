Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова, таке: «Я вам скажу, на вашій совісті смерті людей. Після цього – скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами». Журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе. Про це головний редактор видання «Цензор.нет» сказав в ефірі Радіо Свобода.