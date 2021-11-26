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Зеленський Бутусову: «На вашій совісті смерті людей» (відео)

Зеленський Бутусову: «На вашій совісті смерті людей» (відео)
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Зеленський Бутусову: «На вашій совісті смерті людей» (відео)

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Під час пресконференції президент Володимир Зеленський не відповів на запитання журналіста Юрія Бутусова, чому при його каденції було зірвано низку спецоперацій наших розвідників і чи причетний до цього керівник комітету з розвідки Руслан Демченко.

Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова, таке: «Я вам скажу, на вашій совісті смерті людей. Після цього – скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами». Журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе. Про це головний редактор видання «Цензор.нет» сказав в ефірі Радіо Свобода.

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