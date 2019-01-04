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04 Січень 2019, Київ 21:49
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Про них знають в Америці: герої фільму про Донбас можуть принести «Оскар»

Про них знають в Америці: герої фільму про Донбас можуть принести «Оскар»
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Вони от-от побачать Нью-Йорк, а ще мають шанс отримати «Оскар», найпрестижнішу кінонагороду. Олежка та його бабуся Олександра – родина з прифронтового села Гнутове, про життя якої суспільство дізналося завдяки документальному фільму «Віддалений гавкіт собак». Цю стрічку данський режисер Сімон Леренґ Вілмонт презентував у 2017 році і вона вже виграла понад 20 нагород на кінофестивалях світу, а тепер ще і номінована на премію «Оскар». Із Олегом та його бабусею ми зустрічаємося біля головної ялинки країни на Софійській площі в Києві. Перші слова хлопчика – це здивування від розмірів новорічної красуні.

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