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22 серпня 2020, Київ 17:33
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У Києві попрощалися з академіком Борисом Патоном (відео)

У Києві попрощалися з академіком Борисом Патоном (відео)
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У Києві попрощалися з академіком Борисом Патоном (відео)

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22 серпня у Києві попрощалися з науковцем, академіком, президентом НАН України Борисом Патоном. Він пішов з життя 19 серпня у 101 рік. Борис Патон був одним із найвідоміших українських науковців та найстаршим президентом державної Академії наук у світі. НАНУ він очолював 58 років поспіль і залишався її президентом до останніх днів. Попрощатися з академіком до київського клубу Кабміну прийшли десятки людей: науковців, політиків, державних діячів. У коментарях Радіо Свобода вони згадують, яким був Борис Патон та що він зробив для України.

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