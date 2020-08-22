22 серпня у Києві попрощалися з науковцем, академіком, президентом НАН України Борисом Патоном. Він пішов з життя 19 серпня у 101 рік. Борис Патон був одним із найвідоміших українських науковців та найстаршим президентом державної Академії наук у світі. НАНУ він очолював 58 років поспіль і залишався її президентом до останніх днів. Попрощатися з академіком до київського клубу Кабміну прийшли десятки людей: науковців, політиків, державних діячів. У коментарях Радіо Свобода вони згадують, яким був Борис Патон та що він зробив для України.