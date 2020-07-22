Сьогодні, 22 липня, в Києві прощалися з військовим медиком, який загинув на Донбасі під час розстрілу російськими гібридними силами української евакуаційної групи. 13 липня 9 осіб за домовленістю, досягненою через ОБСЄ, вирушили на пошуки тіла загиблого товариша по службі. Їм пообіцяли режим тиші. Але коли група підійшла до тіла – бойовики відкрили по них вогонь. У результаті медик Микола Ілін загинув, іще один сержант морської піхоти зазнав серйозних поранень. В українському МЗС бачать у події ознаки воєнного злочину. (Автори: Євгенія Токар, Іван Любиш-Кірдей)