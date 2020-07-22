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22 липня 2020, Київ 23:07
Відео

Прощання з військовим медиком Миколою Іліним, убитим бойовиками на Донбасі (відео)

Прощання з військовим медиком Миколою Іліним, убитим бойовиками на Донбасі (відео)
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Прощання з військовим медиком Миколою Іліним, убитим бойовиками на Донбасі (відео)

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Сьогодні, 22 липня, в Києві прощалися з військовим медиком, який загинув на Донбасі під час розстрілу російськими гібридними силами української евакуаційної групи. 13 липня 9 осіб за домовленістю, досягненою через ОБСЄ, вирушили на пошуки тіла загиблого товариша по службі. Їм пообіцяли режим тиші. Але коли група підійшла до тіла – бойовики відкрили по них вогонь. У результаті медик Микола Ілін загинув, іще один сержант морської піхоти зазнав серйозних поранень. В українському МЗС бачать у події ознаки воєнного злочину. (Автори: Євгенія Токар, Іван Любиш-Кірдей)

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