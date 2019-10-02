Кілька тисяч людей мітингували увечері 2 жовтня під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції!» вирушили туди колоною з майдану Незалежності. Вони протестували проти погодження напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра». 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України. На ухваленні такого закону наполягала Росія.