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03 Жовтень 2019, Київ 01:23
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«Формула Штайнмаєра»: на Банковій мітингували кілька тисяч людей – відео

«Формула Штайнмаєра»: на Банковій мітингували кілька тисяч людей – відео
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Кілька тисяч людей мітингували увечері 2 жовтня під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції!» вирушили туди колоною з майдану Незалежності. Вони протестували проти погодження напередодні у Мінську так званої «формули Штайнмаєра». 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України. На ухваленні такого закону наполягала Росія.

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