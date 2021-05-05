Раніше «Нічні вовки» до столиці Чехії приїздили самі, проте цього року через пандемію коронавірусу, росіян до Європи не пустили. Тож класти квіти до монументів радянським воїнам.з нагоди річниці звільнення Праги від нацистів у 1945 році, приїхали на мотоциклах їхні чеські та словацькі друзі. Із прапорами Євросоюзу та іграшковою лялькою, схожою на президента Росії Володимира Путіна – їх зустріли кілька десятків противників «Нічних вовків». На їхню думку Чехія досі не може вийти з-під впливу Росії, а акції російських байкерів пропагують агресивну політику Кремля. Однак, були і ті, хто підтримує «Нічних вовків». Акція пройшла без особливих сутичок, одну людину затримала поліція.

Чесько-російські відносини неабияк зіпсувалися після оприлюднення результатів розслідування причин вибухів у 2014 році на чеських складах зі зброєю. На думку чеських правоохоронців, склади підірвали російські спецагенти. Це спричинило між країнами дипломатичний скандал із обопільним висланням дипломатів.