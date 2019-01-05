Згорілий корабель-ресторан, сльозогінний газ та сутички – відео протестів у Парижі

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Вперше в цьому році, а загалом вже восьме «жовті жилети» вийшли на протести у Франції. Спочатку акція у Парижі проходила мирно, але вже у другій половині дня поліція застосувала проти протестувальників слоьозогінний газ. Це сталося біля мосту через річку Сену. Саме там група «жовтих жилетів» намагалася перейти до будівлі Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції. Поліція цьому перешкодила. В результаті сутички згорів корабель-ресторан, який був розташований біля мосту. (відео Reuters)