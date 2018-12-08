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08 Грудень 2018, Київ 21:35
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Відео сутичок у Парижі: спалені машини, сльозогінний газ, десятки поранених

Відео сутичок у Парижі: спалені машини, сльозогінний газ, десятки поранених
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У столиці Франції, Парижі, 8 грудня відбулися сутички між «жовтими жилетами» і поліцією. Протести тривають уже третій тиждень. Минулого тижня учасникам протестів, які називають себе «жовтими жилетами», вдалося частково задовольнити свої вимоги. Французький уряд відклав плановане підвищення цін на пальне, але не скасував. Через це «жовті жилети» вирішили не припиняти протестів. Також вони посилили свої вимоги і тепер закликають до ширшого скорочення податків і збільшення зарплат. (Відео Reuters)

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