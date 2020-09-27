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27 вересня 2020, Київ 21:28
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Протести в Білорусі: автомати, гранати і сльозогінний газ – силовики арештовують людей (відео)

Протести в Білорусі: автомати, гранати і сльозогінний газ – силовики арештовують людей (відео)
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Протести в Білорусі: автомати, гранати і сльозогінний газ – силовики арештовують людей (відео)

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У Білорусі продовжуються протести. Співробітники силових структур затримують учасників акцій протесту. Про десятки заарештованих повідомляють у Гродно (відбулися сутички між силовиками і протестувальниками), у місті Ліда, у Могильові, в Гомелі. Там, як зазначають очевидці, проти учасників протестів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Про кількох затриманих повідомили у Бобруйську, Вітебську та Бресті. Правозахисний центр «Весна» заявив про близько 70 затриманих, але цей список не є остаточним, й оновлюється.

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