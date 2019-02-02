Протести «жовтих жилетів»: водомети та сльозогінний газ (відео)

«Жовті Жилети» вже 12-ті вихідні поспіль виходять на протести у Франції. Цього разу протестувальники планували вшанувати тих, хто зазнав ушкоджень у попередніх акціях. Також активісти вимагали від поліції припинити використання гумових куль. Однак після того як у Парижі «жовті жилети» намагалися збудувати барикади, поліція застосувала проти них сльозогінний газ та водомети. Заарештували близько 30 людей. Загалом у столиці Франції на антиурядові протести вийшло близько 14 тисяч людей. (відео REUTERS)