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02 Лютий 2019, Київ 23:27
Відео

Протести «жовтих жилетів»: водомети та сльозогінний газ (відео)

Протести «жовтих жилетів»: водомети та сльозогінний газ (відео)
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«Жовті Жилети» вже 12-ті вихідні поспіль виходять на протести у Франції. Цього разу протестувальники планували вшанувати тих, хто зазнав ушкоджень у попередніх акціях. Також активісти вимагали від поліції припинити використання гумових куль. Однак після того як у Парижі «жовті жилети» намагалися збудувати барикади, поліція застосувала проти них сльозогінний газ та водомети. Заарештували близько 30 людей. Загалом у столиці Франції на антиурядові протести вийшло близько 14 тисяч людей. (відео REUTERS)

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