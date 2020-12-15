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15 грудня 2020, Київ 17:54
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Сутички на майдані Незалежності. ФОПи встановили намети – відео

Сутички на майдані Незалежності. ФОПи встановили намети – відео
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Сутички на майдані Незалежності. ФОПи встановили намети – відео

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Учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на майдані Незалежності у Києві 15 грудня, вступили в сутички з правоохоронцями. Протестувальники намагалися встановити намети на майдані, однак поліція їм перешкоджала. Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам акції таки вдалося встановити кілька наметів. Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Правоохоронці застосовували газ проти мітингарів. Зі сцени на майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці.

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