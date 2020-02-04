Прип'ять: місто-апокаліпсис – очима його жителя

4 лютого місто Прип’ять відзначає своє 50-річчя. Але більшість цього часу, після Чорнобильської катастрофи 1986 року, місто є покинутим: крізь асфальт ростуть лісові дерева, у квартирах мешкають дикі звірі та здичавілі пси. Мешканець міста, старший інженер управління 4-го енергоблоку ЧАЕС Олексій Бреус пройшов із Радіо Свобода вулицями постапокаліптичного міста Прип’яті й поділився своїми спогадами про Прип’ять, в якій ще мешкають люди.