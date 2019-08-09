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09 Серпень 2019, Київ 21:21
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10 волонтерів Корпусу миру склали присягу в Україні – відео

10 волонтерів Корпусу миру склали присягу в Україні – відео
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Упродовж року американські волонтери допомагатимуть дітям з особливими потребами по всій Україні. Уперше з часів Майдану деякі учасники проекту «Response» служитимуть у Запоріжжі. Таким чином Корпус миру продовжить підтримувати тих, хто цього потребує на сході України. Троє поїдуть до навчальних закладів для дітей з особливими потребами для реалізації програми нової української школи щодо інклюзивної освіти у співпраці з МОН України. Один волонтер працюватиме у Полтавському технічному університеті викладачем і допомагатиме підвищувати кваліфікацію іншим викладачам, ще один – в організації, яка підтримує внутрішньо переселених громадян. (Відео: Вікторія Пожар-Cтасько, Олександр Хоменко)

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