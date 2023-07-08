Від 4 до 5 млн українців будуть дотичними до ветеранських послуг після завершення російсько-української війни. А це щонайменше 10% населення. Водночас, профільне відомство за 5 років свого існування, так і не створило єдиної нормативно-правової бази, яка б регламентувала надання тих самих послуг. Зокрема, щодо надання психологічної реабілітації. Аудит показав, що за чотири попередні роки десятки тисяч ветеранів та членів їхніх родин не отримали відповідної допомоги. А та, що надана, залишає великі сумніви у своїй якості та адекватності. Чому так сталося, до яких ризиків веде та чи має час державна машина, щоб виправити ситуацію?