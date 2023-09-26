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Які проблеми турбують українців у Польщі: юридична і психологічна підтримка для біженців (відео)

Які проблеми турбують українців у Польщі: юридична і психологічна підтримка для біженців (відео)
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Які проблеми турбують українців у Польщі: юридична і психологічна підтримка для біженців (відео)

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Зустрічі-підтримки українських біженців відбулися у восьми польських містах. Сотні людей отримали юридичну і психологічну підтримку та кілька годин терапевтичних практик.

Разом із фахівцями вимушені шукачі притулку обговорювали те, що їх найбільше турбує. Найчастіші питання про статус і легалізацію у Польщі.
Українці також цікавилися як їм, перебуваючи за кордоном, вирішити свої майнові та сімейні питання в Україні: оформити спадок або заповіт, отримати розлучення чи аліменти. Дуже багато звернень отримали фахівці від жінок щодо подолання тривоги, депресивних станів, агресії. Для дітей, які прийшли на зустріч із батьками, психологиня влаштувала ігрову терапію. Вони малювали та вчилися працювати у команді. Організатором заходів став проєкт Радіо Свобода «Ти Як?» – для біженців і внутрішніх переселенців.
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