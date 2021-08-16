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«Перша Конституція Європи». Через 300 років Конституція Пилипа Орлика в Україні (відео)

«Перша Конституція Європи». Через 300 років Конституція Пилипа Орлика в Україні (відео)
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«Перша Конституція Європи». Через 300 років Конституція Пилипа Орлика в Україні (відео)

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Вперше з моменту свого написання у 1710 році Конституція Пилипа Орлика виставляється в Україні. Вона прибула зі Швеції, де й зберігається цей латиномовний манускрипт. Написаний гетьманом Орликом документ фактично випередив свій час. Можливо тому про цю конституцію мало знають і в Україні, і у світі.

У чому було новаторство думки гетьмана Орлика? Чому багато положень Конституції початку 18-го століття й досі дуже актуальні для сучасної України? Заступник директора Національного архіву Швеції і провідний український історик допоможуть знайти відповіді на ці питання.

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