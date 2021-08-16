Вперше з моменту свого написання у 1710 році Конституція Пилипа Орлика виставляється в Україні. Вона прибула зі Швеції, де й зберігається цей латиномовний манускрипт. Написаний гетьманом Орликом документ фактично випередив свій час. Можливо тому про цю конституцію мало знають і в Україні, і у світі.