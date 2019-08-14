Рабіновича розкритикували за російську мову на засіданні підготовчої депутатської групи – відео

Новообраний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович відмовився говорити українською мовою на засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради дев’ятого скликання, яке 14 серпня відбувалося в Києві. Свій виступ на засіданні він почав російською. Через це його розкритикувала представниця «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Вона послалася на те, що закон про мову вимагає від обраного народного депутата говорити українською на засіданні. «У законах цього не сказано», – відповів Рабінович. Зі свого боку, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, який головував на засіданні групи, погодився, що виступ Рабіновича мав бути українською мовою, оскільки це передбачає закон про регламент Верховної Ради. Попри це, Рабінович продовжив говорити російською.