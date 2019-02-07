Курс України на ЄС і НАТО: як Верховна Рада голосувала за зміни до Конституції – відео

Верховна Рада України 7 лютого ухвалила у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Таке рішення підтримали 334 народних депутати із 385 зареєстрованих у сесійній залі. Перед ухваленням законопроекту в парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який і був ініціаторо цих змін. У березні цього року НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу. 1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом.