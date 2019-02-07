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07 Лютий 2019, Київ 15:39
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Курс України на ЄС і НАТО: як Верховна Рада голосувала за зміни до Конституції – відео

Курс України на ЄС і НАТО: як Верховна Рада голосувала за зміни до Конституції – відео
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Верховна Рада України 7 лютого ухвалила у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Таке рішення підтримали 334 народних депутати із 385 зареєстрованих у сесійній залі. Перед ухваленням законопроекту в парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який і був ініціаторо цих змін. У березні цього року НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу. 1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом.

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