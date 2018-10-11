У новому офісі Радіо Свобода презентували невідомі документи КДБ про стеження за мовцем – відео

У Києві разом із відкриттям нового офісу Радіо Свобода презентували онлайн-колекцію «Як КДБ стежив за Радіо Свобода» – проекту РС, Центру дослідження визвольного руху та Галузевого державного архіву СБУ. 48 розсекречених документів із архіву КДБ розповідають: Як радянська спецслужба стежила за журналістами Радіо Свобода? Як контррозвідувальним шляхом дізнавалися редакційні плани РС? Як спецслужба намагалась запобігти виходові окремих програм? На подію завітала посол США в Україні Марі Йованович. Вона наголосила на важливості професіоналізму та збалансованості в журналістиці у світі загалом та особливо в Україні, коли вона входить у період виборів.