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11 Жовтень 2018, Київ 23:10
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У новому офісі Радіо Свобода презентували невідомі документи КДБ про стеження за мовцем – відео

У новому офісі Радіо Свобода презентували невідомі документи КДБ про стеження за мовцем – відео
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У Києві разом із відкриттям нового офісу Радіо Свобода презентували онлайн-колекцію «Як КДБ стежив за Радіо Свобода» – проекту РС, Центру дослідження визвольного руху та Галузевого державного архіву СБУ. 48 розсекречених документів із архіву КДБ розповідають: Як радянська спецслужба стежила за журналістами Радіо Свобода? Як контррозвідувальним шляхом дізнавалися редакційні плани РС? Як спецслужба намагалась запобігти виходові окремих програм? На подію завітала посол США в Україні Марі Йованович. Вона наголосила на важливості професіоналізму та збалансованості в журналістиці у світі загалом та особливо в Україні, коли вона входить у період виборів.

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