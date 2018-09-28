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28 Вересень 2018, Київ 20:34
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На фестивалі ретро-машин показали авто з гаража Брежнєва – відео

На фестивалі ретро-машин показали авто з гаража Брежнєва – відео
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28 вересня в Києві стартував фестиваль OldCarLand. Участь беруть легковики, вантажівки, автобуси, мото- і велотехніка, а також військовий транспорт. Деяким автомобілям понад 90 років. На фестивалі можна побачити першу в світі серійну модель Ford T в оригінальному стані. Такий автомобіль випускали з 1908 по 1927 рік. Вперше на заході з'явився автомобіль Chevrolet Bel Air 1955 року, який входить у десятку кращих американських машин усіх часів, зазначають організатори фестивалю. Історія цієї автівки веде до гаража перших осіб Радянського Союзу.

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