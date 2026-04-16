Рідні експолоненого бійця витратили його зарплату, поки він був у полоні: суд та продовження історії

Рівненський районний суд зобов’язав матір військовослужбовця Дмитра Панчука повернути понад три мільйони 800 тисяч гривень. Жінка отримувала ці кошти, як його грошове забезпечення, поки син був у полоні. Коли військовий повернувся додому і попросив повернути кошти – матір відмовилась це зробити, а на додачу ще й виписала з квартири, де чоловік був прописаний.