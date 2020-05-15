Запорізькі інженери за два місяці створили та почали випробовування робота-поліцейського «Кобра». Він має допомогти правоохоронцям патрулювати вулиці в умовах пандемії, мінімізуючи контакт між людьми. Керувати роботом може оператор за допомогою спеціального мобільного додатку через WiFi/Bluetooth або віддалено через спеціальну «хмару», використовуючи 3G/LTE, а також за допомогою голосу та жестів. В арсеналі «поліцейського» – камера на 360ᵒ, тепловізор, а також сіткомет та балон зі сльозогінним газом для боротьби з хуліганами. Робота також можна використовувати для пересування вулицею. Та це не єдина розробка запорізьких інженерів, яка може бут корисною в умовах пандемії: вони також випробовують робота, який може допомогти лікарям – мінімізувати контакт із пацієнтами, хворими на COVID-19.