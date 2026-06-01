У новій доповіді правозахисники зазначають, посилаючись на опубліковані дані, що Росія вже внесла до свого державного реєстру понад 4,5 мільйона таких об’єктів нерухомості. За даними HRW, для власників українських паспортів створено бар’єри для повернення власності. Серед умов – особиста присутність у зоні окупації та отримання російського громадянства. Кореспондент телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поговорив з однією із родин, чия квартира залишилася в зоні окупації.