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29 Вересень 2019, Київ 19:21
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Євреї в Умані готуються зустріти Новий рік – відео

Євреї в Умані готуються зустріти Новий рік – відео
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В Умані, що на Черкащині, десятки тисяч паломників із усього світу зібралися, аби зустріти єврейський Новий рік – Рош га-Шана. Напередодні самого свята євреї веселяться, радіють цьому дню,моляться й готують кошерну їжу. Прочани з усього світу приїхали до Умані, де в ніч з неділі на понеділок (з 29 на 30 вересня) зустрічатимуть єврейський Новий рік. Цього року, в Умані, за оцінками, зібралось понад 25 тисяч паломників, здебільшого з Ізраїлю. За юдейським календарем – має настати 5780 рік.

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