В Умані, що на Черкащині, десятки тисяч паломників із усього світу зібралися, аби зустріти єврейський Новий рік – Рош га-Шана. Напередодні самого свята євреї веселяться, радіють цьому дню,моляться й готують кошерну їжу. Прочани з усього світу приїхали до Умані, де в ніч з неділі на понеділок (з 29 на 30 вересня) зустрічатимуть єврейський Новий рік. Цього року, в Умані, за оцінками, зібралось понад 25 тисяч паломників, здебільшого з Ізраїлю. За юдейським календарем – має настати 5780 рік.