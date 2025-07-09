Євросуд у Страсбурзі визнав Росію винною у масових порушеннях прав людини в Україні, починаючи з 2014 року. Серед них – тортури, позбавлення волі, вбивство мирних жителів. Це перший випадок, коли Росії юридично звинувачують у низці злочинів. В українському уряді назвали це наймасштабнішим засудженням агресора в історії Ради Європи. У Росії назвали рішення «нікчемним». Які його практичні наслідки? І чи є спосіб змусити Росію відповісти? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з’ясовувала.