На місце події прибули співробітники ФСБ і експерти-криміналісти. Уламки автобуса досліджують на предмет вибухових речовин, які могли залишитися. За попередніми повідомленнями, причиною вибуху стало газове обладнання. Нібито в автобусі виявився несправним один з балонів, установлених на даху, з нього стався витік.



Однак представник перевізника заявив, що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди.На кадрах вибуху, не видно ніяких балонів, які були б встановлені на даху транспортного засобу. (Відео Telegram: Мой Твой Воронеж, Reuters).