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Росія: Вибух автобуса у Воронежі, 1 людина загинула, 17 поранені (відео)

Росія: Вибух автобуса у Воронежі, 1 людина загинула, 17 поранені (відео)
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Росія: Вибух автобуса у Воронежі, 1 людина загинула, 17 поранені (відео)

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У російському Воронежі увечері 12 серпня стався вибух у міському рейсовому автобусі марки ПАЗ, повідомляють російські інформагенції. Одна жінка внаслідок отриманих травм померла, поранені ще 17 людей.

На місце події прибули співробітники ФСБ і експерти-криміналісти. Уламки автобуса досліджують на предмет вибухових речовин, які могли залишитися. За попередніми повідомленнями, причиною вибуху стало газове обладнання. Нібито в автобусі виявився несправним один з балонів, установлених на даху, з нього стався витік.

Однак представник перевізника заявив, що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди.На кадрах вибуху, не видно ніяких балонів, які були б встановлені на даху транспортного засобу. (Відео Telegram: Мой Твой Воронеж, Reuters).

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