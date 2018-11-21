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21 Листопад 2018, Київ 16:42
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Горбатюк: розслідування злочинів проти активістів Євромайдану так і не стали пріоритетом держави – відео

Горбатюк: розслідування злочинів проти активістів Євромайдану так і не стали пріоритетом держави – відео
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На думку Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, розслідування злочинів проти активістів Євромайдану переважно не стали одним із пріоритетних завдань для держави. «Зацікавленість у цьому є лише у родичів та адвокатів постраждалих», – визнав начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 21 листопада під час брифінгу щодо результатів розслідування вбивств активістів Революції гідності. Серед недоліків у роботі свого управління Горбатюк також назвав відсутність прогресу у розкритті вбивств активістів Нігояна, Жизнєвського і Сеника: «Чергове звітування – і я не можу похвалитися результатами роботи». Водночас, Горбатюк запевнив, що його управління «рухається до результату». «І ця робота не буде припинятися, допоки злочин не буде розкритий», – додав він. Разом з тим, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ не став називати конкретних термінів, коли планується завершити усі досудові розслідування у справах Євромайдану.

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