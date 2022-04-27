Воєнні злочини Росії на Чернігівщині: розслідування Радіо Свобода ​

Радіо Свобода отримало свідчення про випадки масових страт цивільних у двох сусідніх селах Чернігівщини під час російської окупації. У перший день, коли російські війська захопили село Старий Биків, вони розстріляли шістьох цивільних чоловіків, яких просто схопили на вулиці. Протягом 9-ти днів російські окупанти не дозволяли рідним поховати тіла вбитих.

Радіо Свобода отримало фотографії цих шістьох страчених чоловіків, на яких чітко видно ознаки насильницької смерті. А у підвалі котельні сусіднього села Новий Биків, російські військові влаштували справжню катівню, де загалом утримували щонайменше 40 людей.

Радіо Свобода відшукало одного із полонених, який став свідком того, як російський військовий-наглядач виводив по одному бранців і розстрілював поблизу на сільському кладовищі. Радіо Свобода вдалося встановити особи трьох убитих мирних людей та знайти фото місця страти.

Завдяки джерелам у Збройних силах України вдалося встановити російські підрозділи, які останніми виходили із сіл, коли власне і відбулися убивства. Це історія масових розстрілів – вустами свідків, родичів загиблих та жителів сіл Новий та Старий Биків на Чернігівщині, які пережили понад місяць російської окупації.