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19 лютого 2021, Київ 12:22
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Як розслідують розстріли на Майдані і кого звинувачують (відео)

Як розслідують розстріли на Майдані і кого звинувачують (відео)
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Як розслідують розстріли на Майдані і кого звинувачують (відео)

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Сім років тому 18 лютого в центрі Києва почалися криваві події Революції гідності. Під час силових протистоянь із «беркутівцями» тільки за один день в Києві загинули близько 20 протестувальників.

Слідство в основних справах подій на майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 роках буде завершене в цьому році, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Сім років тому 18 лютого в центрі Києва почалися криваві події Революції гідності. Під час силових протистоянь із «беркутівцями» тільки за один день в Києві загинули близько 20 протестувальників.

В Ігоря Кульчицького на Майдані загинув батько. У відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», він розповідає, як на територію Михайлівського собору зносили тіла загиблих на Майдані активістів у дні найжорсткіших протистоянь в центрі Києва. (Автори: Євгенія Токар, Андрій Шурін).

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