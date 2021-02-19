Слідство в основних справах подій на майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 роках буде завершене в цьому році, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Сім років тому 18 лютого в центрі Києва почалися криваві події Революції гідності. Під час силових протистоянь із «беркутівцями» тільки за один день в Києві загинули близько 20 протестувальників.В Ігоря Кульчицького на Майдані загинув батько. У відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», він розповідає, як на територію Михайлівського собору зносили тіла загиблих на Майдані активістів у дні найжорсткіших протистоянь в центрі Києва. (Автори: Євгенія Токар, Андрій Шурін).