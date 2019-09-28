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28 Вересень 2019, Київ 11:21
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Військові готують запасні позиції поблизу Богданівки – відеорепортаж

Військові готують запасні позиції поблизу Богданівки – відеорепортаж
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У 2016 році однією із точок розведення сил та засобів був район поблизу села Богданівка, що на Донеччині. Утім, як і поблизу Золотого, розведення у цій ділянці не спрацювало. Нині українські військові глибоко вкопалися в землю, спостерігаючи за діями російських гібридних сил. Утім, військовослужбовці працюють на випередження. І поки наказу «відходити» не надходило – бійці взялися завчасно облаштовувати нові оборонні укріплення: окопи, бліндажі й спостережні пункти. Радіо Свобода побувало на передових позиціях і запитало про розведення сил та засобів як у бійців Збройних сил України, так і в цивільного населення.

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