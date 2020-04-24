Саакашвілі розповів, чим займатиметься на новій посаді, якщо його оберуть – відео
Колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він сказав журналістам перед зустріччю з депутатами фракції «Слуга народу». Про свої очікування від зустрічі з Міхеїлом Саакашвілі Радіо Свобода розповіли і народні депутати від «Слуги народу». 24 квітня фракція «Слуга народу» зустрічалася з Міхеїлом Саакашвілі, якого розглядають на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ.
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