Колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він сказав журналістам перед зустріччю з депутатами фракції «Слуга народу». Про свої очікування від зустрічі з Міхеїлом Саакашвілі Радіо Свобода розповіли і народні депутати від «Слуги народу». 24 квітня фракція «Слуга народу» зустрічалася з Міхеїлом Саакашвілі, якого розглядають на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ.