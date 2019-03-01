Садовий. День з екс-кандидатом | НЬЮЗРУМ #14

Журналісти Радіо Свобода провели один день з Андрієм Садовим. На день зйомок він ще не планував знімати свою кандидатуру на користь інших кандидатів. Відверта розмова на політичні та особисті теми.

Зокрема, Садовий розповів, чим він відрізняється від інших кандидатів, кого конкретно, в разі перемоги, має намір усунути з посад, як планує домовлятися з Путіним, що думає про легалізацію одностатевих шлюбів та для чого, разом з собою, у виборчий тур бере дружину Катерину.

Садовий також розказав що б зробив з медіа-бізнесом, в разі якби став президентом, скільки заробляє і витрачає на життя його родина. Дивіться у спецвипуску мультимедійного проекту «Ньюзрум».

Спецвипуск програми «Ньюзрум» – «Один день з кандидатом».