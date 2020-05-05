Десятки селян у селі Дуброва Львівської області вийшли на протест, щоб заявити, що не дозволять демонтувати фігуру Божої матері. Люди самовільно, без жодних документів встановили скульптуру впритул до кам’яних об’єктів заповідника «Стільське городище» VIII-X століть, за визначенням науковців. Прокуратура порушила кримінальне провадження, але місцеві мешканці налаштовані радикально.