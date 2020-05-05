Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 травня 2020, Київ 22:55
Мультимедіа

Самі вирішили і встановили. На Львівщині селяни самостійно встановили релігійну скульптуру і «не дозволять її знести» – відео

Самі вирішили і встановили. На Львівщині селяни самостійно встановили релігійну скульптуру і «не дозволять її знести» – відео
Embed
Самі вирішили і встановили. На Львівщині селяни самостійно встановили релігійну скульптуру і «не дозволять її знести» – відео

No media source currently available

0:00 0:02:31 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Десятки селян у селі Дуброва Львівської області вийшли на протест, щоб заявити, що не дозволять демонтувати фігуру Божої матері. Люди самовільно, без жодних документів встановили скульптуру впритул до кам’яних об’єктів заповідника «Стільське городище» VIII-X століть, за визначенням науковців. Прокуратура порушила кримінальне провадження, але місцеві мешканці налаштовані радикально.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG