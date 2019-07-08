У Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна-ЄС – перший для нещодавнообраного президента України Володимира Зеленського. Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Європейські партнери у своїх виступах засудили дії Росії щодо України та запевнили в тому, що санкції проти Росії будуть продовжені до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.