Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Липень 2019, Київ 23:03
Відео

Зеленський на саміті Україна-ЄС: Зупинити війну можна єдиною «зброєю» – дипломатією (відео)

Зеленський на саміті Україна-ЄС: Зупинити війну можна єдиною «зброєю» – дипломатією (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:32 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна-ЄС – перший для нещодавнообраного президента України Володимира Зеленського. Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Європейські партнери у своїх виступах засудили дії Росії щодо України та запевнили в тому, що санкції проти Росії будуть продовжені до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG